Помогите пожалуйста. Роль самообразования в образовательном процессе
Обществознание
Помогите пожалуйста. Роль самообразования в образовательном процессе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если учитель будет объяснять каждому индивидуально новою тему, то никакого время не хватит. поэтому надо заниматься самообразованием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Определи падеж имён прилагательных во множественном числе.1.Он глядит чужими глазами, слушает чужими ушами.2.У короткого ума длинный язык.3.Золотые...
Химия
Что делать, если учитель старшей школы нарушает закон "Право ученика на не выставление нежелательной текущей отметки за письменную работу" (отметки...