Помогите пожалуйста. Роль самообразования в образовательном процессе

Обществознание
Помогите пожалуйста. Роль самообразования в образовательном процессе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если учитель будет объяснять каждому индивидуально новою тему, то никакого время не хватит. поэтому надо заниматься самообразованием
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