У нас есть старый стул он весь в дырках кто их прогрыз это такой жучок этот жук ест мебель вот так вкусы Текст озаглавить, разделить на предложения и расставить знаки препинания. В словах поставить ударение.

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У нас есть старый стул он весь в дырках кто их прогрыз это такой жучок этот жук ест мебель вот так вкусы Текст озаглавить, разделить на предложения и расставить знаки препинания. В словах поставить ударение.

Автор: Гость