У нас есть старый стул он весь в дырках кто их прогрыз это такой жучок этот жук ест мебель вот так вкусы Текст озаглавить, разделить на предложения и расставить знаки препинания. В словах поставить ударение.
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У нас есть старый стул он весь в дырках кто их прогрыз это такой жучок этот жук ест мебель вот так вкусы Текст озаглавить, разделить на предложения и расставить знаки препинания. В словах поставить ударение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жук, который ест стул. У нас есть старый стул, он весь в дырках. Кто их прогрыз? Это такой жучок. Этот жук есть мебель. Вот так вкусы! ударения поставьте сами. :-)
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