У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полёте. грамматическая основа.
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У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полёте. грамматическая основа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа предложения-Он открыл
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