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у осьминога 8 щупалец
Математика
у осьминога 8 щупалец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да у него 8 щупалец!!
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