У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?

Математика
У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 яблока))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить 58 и 59 пожалуйста
Ответить
Русский язык
Назовите вещества. Пример: Дрожжи ,чернила ещё 2 слова придмать
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО сказки в которых говорится о бабе яге, Кощее, шапке-нев??димке, избушки на курьих ножках
Ответить
Литература
Составьте синквейн со словом Пневмония
Ответить
Математика
Если площадь квадрата 49см², то его периметр 28см
Ответить