У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?

Математика

У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?

Автор: Гость