У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?
Математика
У папы было 5 яблок,после того как мама сьела яблоки у него осталось1яблоко.Сколько яблок сьела мама?
Ответ(ы):
Гость:
4 яблока))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО сказки в которых говорится о бабе яге, Кощее, шапке-нев??димке, избушки на курьих ножках
Литература