У петры есть 49 синих бусин и одна красная сколько синих бусин нужно убрать, что среди оставшихся синие составляли 90%
Математика
У петры есть 49 синих бусин и одна красная сколько синих бусин нужно убрать, что среди оставшихся синие составляли 90%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо убрать 40 бусин
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