У петры есть 49 синих бусин и одна красная сколько синих бусин нужно убрать, что среди оставшихся синие составляли 90%

Математика

У петры есть 49 синих бусин и одна красная сколько синих бусин нужно убрать, что среди оставшихся синие составляли 90%

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