У поля прямоугольной формы одна из сторон равна 30м. Половина поля засеяна овсом,а ??ругая половина - пшеницей и рожью.Пшеница занимает 600 кв.м,а рожь-одну шестую часть всего поля.Какой длины должен быть забор,огораживающий вс...

Гость: Гость:

Все поле нужно принять за 1 ( единицу) Теперь от всего поля нужно отнять овес и рожь , найдём какую часть занимает пшеница: 1 - ( 1/2 +1/6 ) = 1 - (3/6 + 1/6) = 6/6 - 4/6 = 2/6 - занимает пшеница. По условию нам дано , что пшеница занимает 600 м кв . Получается 2/6 - это - 600 м кв. 600 ÷ 2/6 = 600 × 6/2 = 1800 м кв - площадь всего поля. Теперь можно найти ширину , тк длина по условию 30 м , то ширина : 1800 ÷ 30 = 60 м Длина забора - это периметр поля . (30 + 60) × 2 = 180 м - периметр поля . Ответ : забор должен быть 180 метров