У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше пачек осталось черного чая зеленого
Математика
У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше пачек осталось черного чая зеленого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:3=280 осталось зеленого 840-280=560 пач ответ: на 540 пачек черного чая осталось больше.чем зеленого вырАжение(оно пишется через а): 840-840:3=560 пачек
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