У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше пачек осталось черного чая зеленого

Математика

У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше пачек осталось черного чая зеленого

Автор: Гость