У ребристого колючего кактуса 8 рёбер,и на каждом рёбре растёт по 6 или 7 колючек (см. Рисунок). Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно на рисунке

Математика

У ребристого колючего кактуса 8 рёбер,и на каждом рёбре растёт по 6 или 7 колючек (см. Рисунок). Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно на рисунке

Автор: Гость