У ребристого колючего кактуса 8 рёбер,и на каждом рёбре растёт по 6 или 7 колючек (см. Рисунок). Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно на рисунке
Математика
У ребристого колючего кактуса 8 рёбер,и на каждом рёбре растёт по 6 или 7 колючек (см. Рисунок). Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно на рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двадцать. Из Кенгуру.
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