У саши было 26 картинок после того как он наклеил несколько картинок в альбом у нег?? осталось 12 картинок сколько картинок Саша наклеил в альбом Сравни задачи Сравни с ним Реши задачу
Математика
У саши было 26 картинок после того как он наклеил несколько картинок в альбом у нег?? осталось 12 картинок сколько картинок Саша наклеил в альбом Сравни задачи Сравни с ним Реши задачу
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Ответ 14 решение 26-12
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