У саши было 26 картинок после того как он наклеил несколько картинок в альбом у нег?? осталось 12 картинок сколько картинок Саша наклеил в альбом Сравни задачи Сравни с ним Реши задачу

Математика

У саши было 26 картинок после того как он наклеил несколько картинок в альбом у нег?? осталось 12 картинок сколько картинок Саша наклеил в альбом Сравни задачи Сравни с ним Реши задачу

Автор: Гость