У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Каков генотип черных и кори??невых животных? Какое потомство может появиться от скрещивания черных и коричневых собак, двух черных собак? Можно ли ждать рождения черных щенк...
Биология
У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Каков генотип черных и кори??невых животных? Какое потомство может появиться от скрещивания черных и коричневых собак, двух черных собак? Можно ли ждать рождения черных щенков от скрещивания коричневых собак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черный - Ч Коричневый - ч Черные могут быть : ЧЧ и Чч Коричневые могут быть только чч Черные + коричневые: ЧЧ + чч = Чч Чч + чч = Чч и/или чч Черные + черные: ЧЧ + ЧЧ = ЧЧ (черные гомозиготные) ЧЧ + Чч = ЧЧ и/или Чч (черные гомо и/или гетерозиготные) Чч + Чч = ЧЧ и/или Чч и/или чч (черные гомо и/или гетерозиготные, коричневые) Коричневые + коричневые : чч + чч = чч (коричневые) Ждать черных при скрещивании коричневых не следует.
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