У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Каков генотип черных и кори??невых животных? Какое потомство может появиться от скрещивания черных и коричневых собак, двух черных собак? Можно ли ждать рождения черных щенк...

Биология

У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. Каков генотип черных и кори??невых животных? Какое потомство может появиться от скрещивания черных и коричневых собак, двух черных собак? Можно ли ждать рождения черных щенков от скрещивания коричневых собак?

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