Автомобиль расходует 5 литров бензина на каждые 60 км пути сколько литров бензина уйдет чтобы доехать от г мирного до г астахова

Математика

Автомобиль расходует 5 литров бензина на каждые 60 км пути сколько литров бензина уйдет чтобы доехать от г мирного до г астахова

Автор: Гость