Автомобиль расходует 5 литров бензина на каждые 60 км пути сколько литров бензина уйдет чтобы доехать от г мирного до г астахова

Математика
Автомобиль расходует 5 литров бензина на каждые 60 км пути сколько литров бензина уйдет чтобы доехать от г мирного до г астахова
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27.5, короче около 30
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