14 56 24 Установить и объяснить заканомерность. 43 75 32 62 83 12 53 ? 51 а)75 б)95 в)39 г)86 д)68

Математика
14 56 24 Установить и объяснить заканомерность. 43 75 32 62 83 12 53 ? 51 а)75 б)95 в)39 г)86 д)68
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю , правильный ответ 68. 75-43=32 83 -82 =21  в ответе цифры переставлены местами. 56-14=42  в ответе тоже цифры переставлены местами 68-53=15. Если цифры переставить местами, то получится 51. Единственный из предложенных вариантов ответа : 68.
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