10 причастий совершенного вида с приставкой 10 кратких причастий 10 отглагольных ??рилагательных
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10 причастий совершенного вида с приставкой 10 кратких причастий 10 отглагольных ??рилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. переписавший, прибежавший, прочитавший, перебивший, приделавший, смастеривший, закрывший, съевший, подпрыгнувший, проделавший. 2. Усыпаны, взята, убраны, засеяны, удержан, рассмотрен, брошен, заморожен, свален, скошен. 3. улыбаясь, смеясь, спотыкаясь, глядя, играючи. прочитав, бегая, пересказав, пробудившись, сгорбившись.
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