1. Вычислить: а) log3 1/27; б) (1/3)^2log1/3 7; в) log2 56 +2log2 12 - log2 63.
Алгебра
1. Вычислить: а) log3 1/27; б) (1/3)^2log1/3 7; в) log2 56 +2log2 12 - log2 63.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) log3 1/27= log3(27^-1)=log((3^3)^-1)=log3(3^3x-1)=log3(3^-3) ответ -3
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