Если напряжение на концах цепи увеличилось в 4 раза, то сопротивление этого участка цепи

Физика
Если напряжение на концах цепи увеличилось в 4 раза, то сопротивление этого участка цепи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не изменится. Изменится только сила тока, она увеличится в 4 раза.Сопротивление зависит только от материала, длины и площади сечения.===================

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