Помогите решить по действиям (7294-4694):100+304*62

Математика
Помогите решить по действиям (7294-4694):100+304*62
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7294-4694=2600 2)2600:100=26 3)304•62=18848 4)26+18848=18874
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