Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?

Физика

Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?

Автор: Гость