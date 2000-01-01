Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?

Физика
Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединив 2 проводника параллельно получим сопротивление  1/R2=1/R+1/R=2/R   R2=R/2=100/2 =50 ОМ и включим последовательно с этой группой R  всего 100+50=150 ом         I  R ----- -------            I---- R-----         I   R ----
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