Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?
Физика
Имеются 3 проводника по 100 ом каждый. Как их надо соединить между собой, чтобы получить общее сопротивление 150 ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединив 2 проводника параллельно получим сопротивление 1/R2=1/R+1/R=2/R R2=R/2=100/2 =50 ОМ и включим последовательно с этой группой R всего 100+50=150 ом I R ----- ------- I---- R----- I R ----
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