Здание театра в Древней Греции включало (продолжите перечень)!! 1)МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ! 2) 3) помогите 2 и 3

История

Здание театра в Древней Греции включало (продолжите перечень)!! 1)МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ! 2) 3) помогите 2 и 3

Автор: Гость