Здание театра в Древней Греции включало (продолжите перечень)!! 1)МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ! 2) 3) помогите 2 и 3
История
Здание театра в Древней Греции включало (продолжите перечень)!! 1)МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ! 2) 3) помогите 2 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здание театра в Древней Греции состояло из: 2) орхестра 3) схене
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