Выполните морфологический разбор слов щель³ и мгновенье³ По образцу: 1 Часть реч??. Общее значение. 2 Морфологические признаки Начальная форма (измерительный падеж; у порядковых - именительный падеж единственного числа мужск...

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Выполните морфологический разбор слов щель³ и мгновенье³ По образцу: 1 Часть реч??. Общее значение. 2 Морфологические признаки Начальная форма (измерительный падеж; у порядковых - именительный падеж единственного числа мужского рода) Постоянные признаки: а) простое или составное; б) количественное ( целое, дробное, собирательное) или порядковое. Непостоянные признаки: а) падеж б) число (если есть) в) род (если есть). 3 Синтаксическая роль.

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