Выполните морфологический разбор слов щель³ и мгновенье³ По образцу: 1 Часть реч??. Общее значение. 2 Морфологические признаки Начальная форма (измерительный падеж; у порядковых - именительный падеж единственного числа мужск...
Русский язык
Выполните морфологический разбор слов щель³ и мгновенье³ По образцу: 1 Часть реч??. Общее значение. 2 Морфологические признаки Начальная форма (измерительный падеж; у порядковых - именительный падеж единственного числа мужского рода) Постоянные признаки: а) простое или составное; б) количественное ( целое, дробное, собирательное) или порядковое. Непостоянные признаки: а) падеж б) число (если есть) в) род (если есть). 3 Синтаксическая роль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Щель -сущ. 2. Н.ф.-щель;неодуш.,ж.р.,3скл., ед.ч в И.п. 1. Мгновенье-сущ. 2. Н.Ф - мгновенье; неодуш., ср.р 2 скл., ед.ч в И.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Паразитическим органмзмом не является а фитофтора б вирус табачной мазаики в шам??иньон. опенок луговой г заразиха
Алгебра
Найдите значение выражения: а)3,28x - x2 при x = 2,28 б)a2y + a3 при a = -1,5 и y = -8,5 в)ay2 - y3 при a = 8,8 и y = -1,2 г)-mb - m2 при m...
Русский язык
В каком предложении выделенное слово является производным предлогом? а) Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две тени на мосту, казало...