В каком предложении выделенное слово является производным предлогом? а) Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две тени на мосту, казалось, плывут, плывут НАВСТРЕЧУ. б) Стал я терять надеждут НА ВСТРЕЧУ с Васей. в) Н...
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В каком предложении выделенное слово является производным предлогом? а) Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две тени на мосту, казалось, плывут, плывут НАВСТРЕЧУ. б) Стал я терять надеждут НА ВСТРЕЧУ с Васей. в) НА ВСТРЕЧУ им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: в. Под а) навстречу-наречие; под б) на встречу - на (предлог) встречу (существительное).
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