В каком предложении выделенное слово является производным предлогом? а) Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две тени на мосту, казалось, плывут, плывут НАВСТРЕЧУ. б) Стал я терять надеждут НА ВСТРЕЧУ с Васей. в) Н...

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В каком предложении выделенное слово является производным предлогом? а) Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две тени на мосту, казалось, плывут, плывут НАВСТРЕЧУ. б) Стал я терять надеждут НА ВСТРЕЧУ с Васей. в) НА ВСТРЕЧУ им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец.

Автор: Гость