Примеры фонетического разбора слова

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Люблю люб – лЮ (на второй слог падает ударение, 2 слога) люб-лю [л'убл'у] Л – [л'] согласный, мягкий, звонкий и непарный; Ю – [у] – гласный и безударный; Б – [б] – согласный, твердый, звонкий и парный Л – [л'] – согласный, мягкий, звонкий и непарный; Ю – [у] – гласный и ударный В слове 5 букв и 5 звуков.