Кто проводил реформы до Петра 1
История
Кто проводил реформы до Петра 1
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Гость:
Денежные реформы Елены Глинской
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Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла м...
Русский язык
Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла м...