Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC

Геометрия

Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC

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