Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC
Геометрия
Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD - ромб ⇒ AC⊥BD ( Диагонали ромба взаимно перпендикулярны) Высотой ΔАВС является половина диагонали ромба ВD : BD/2=BO Диагонали ромба делят его углы пополам ⇒ ∠ВАО=30° ΔВАО- прямоугольный , ∠BOA=90° BO=1/2 AB= 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла м...
Русский язык
Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла м...
Русский язык
Был у Пети и у Миши конь.Стал у них спор чей конь.Стали они коня друг у друга рвать.Дай мне мой конь! Нет ,ты мне дай! Конь не твой,а мой! Пришла м...