Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC

Геометрия
Дан ромб abcd со стороной 6 см и углом A ровным 60 градусом Найдите высоту треугольник?? ABC проведенную из вуршин B на сторону AC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD - ромб ⇒ AC⊥BD ( Диагонали ромба взаимно перпендикулярны) Высотой ΔАВС  является  половина  диагонали ромба  ВD : BD/2=BO Диагонали ромба делят его углы пополам ⇒ ∠ВАО=30° ΔВАО- прямоугольный ,  ∠BOA=90° BO=1/2 AB= 3
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