Математика 9 класс. Вариант МА90103 помогите пожалуйста
Математика
Математика 9 класс. Вариант МА90103 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) 8^2 = 64 < 78; 9^2 = 81 > 78 √78 находится между 8 и 9. Ответ: 4 3) (√25 - √3)(√25 + √3) = 25 - 3 = 22 Ответ: 2 4) x^2 - 20 = x x^2 - x - 20 = 0 (x + 4)(x - 5) = 0 x1 = -4; x2 = 5 Ответ: 5
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