Вычислите: а)-7*(-6)+17 б)18*(-5)-1 в)-8-2*(-8) г)-27:(-3)-10 д)10-(-28:(-7) е)-36:(-8+20) ж)-4*(-3):12 з)15:(-5)*(-6) и)-64:(-8):(-4)
Математика
Вычислите: а)-7*(-6)+17 б)18*(-5)-1 в)-8-2*(-8) г)-27:(-3)-10 д)10-(-28:(-7) е)-36:(-8+20) ж)-4*(-3):12 з)15:(-5)*(-6) и)-64:(-8):(-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7*(-6)+17=42+17=59 18*(-5)-1=-90-1=-91 -8-2*(-8)=8 -27:(-3)-10=9-10=-1 10-(-28:(-7)=10-4=6 -36:(-8+20)=-36:12=-3 -4*(-3):12=12:12=1 15:(-5)*(-6)-3*(-6)=18 -64:(-8):(-4)=-2
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