Высота конуса 12см. образуюшая 13см. Найти боковую поверхность конуса.
Геометрия
Высота конуса 12см. образуюшая 13см. Найти боковую поверхность конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√13²-12²= √169 -144=√25 = 5 см радиус окружности 2πR =2 * 3.14 * 5 =31.4 длина окружности 1\2 * 31.4 * 13 =489.84 см² площадь боковой поверхности конуса
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