Теплоход за 6 часов прошел 144 километров с какой скоростью двигался теплоход
Математика
Теплоход за 6 часов прошел 144 километров с какой скоростью двигался теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144 км : 6 час = 24 км/час (V=S:t) Ответ: теплоход двигался со скоростью 24 км/час
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