Какое кол-во теплоты выделится за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивлением 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?

Физика

Какое кол-во теплоты выделится за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивлением 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?

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