Какое кол-во теплоты выделится за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивлением 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?
Физика
Какое кол-во теплоты выделится за время, равное 20 мин, в резисторе сопротивлением 200 Ом, если он включен в сеть, где напряжение равно 50 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
J= 50/200= 0.25 A. Q= J ( в квадрате)Rt Значит,Q= 0.623x200x1200сек.= 15000Дж
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