за 3 вечера барон мюнхаузен рассказал 360 историй.в 1-ый и 2-ой вечер-270 историй.во 2-ой и 3-ий - 190 историй.сколько историй он рассказал в каждый вечер. спасибо
Математика
за 3 вечера барон мюнхаузен рассказал 360 историй.в 1-ый и 2-ой вечер-270 историй.во 2-ой и 3-ий - 190 историй.сколько историй он рассказал в каждый вечер. спасибо
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