за 3 вечера барон мюнхаузен рассказал 360 историй.в 1-ый и 2-ой вечер-270 историй.во 2-ой и 3-ий - 190 историй.сколько историй он рассказал в каждый вечер. спасибо

Математика

за 3 вечера барон мюнхаузен рассказал 360 историй.в 1-ый и 2-ой вечер-270 историй.во 2-ой и 3-ий - 190 историй.сколько историй он рассказал в каждый вечер. спасибо

Автор: Гость