Ттреугольник BCD угол D=90 bc =26 косинус угла с 12дробь 13 найти СD иbd

Геометрия
Ттреугольник BCD угол D=90 bc =26 косинус угла с 12дробь 13 найти СD иbd
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔBCD :    ∠D=90° , BC=26 , cos∠C=12/13    СD = ? , BD = ? cos∠C=DC/BC  ⇒ DC=BC·cos∠C=26·12/13=24 по т. ПИфагора :  BD=√BC²-DC²=√26²-24²=√(26-24)·(26+24)=√2·50=10
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