Ширина прямоугольника 4 дм, это в два раза меньше чем длина. Найти площадь и периме??р фигуры.

Математика

Ширина прямоугольника 4 дм, это в два раза меньше чем длина. Найти площадь и периме??р фигуры.

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