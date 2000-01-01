Сколько существует целых чисел больших -22,9 но меньше -17 .Найти
Математика
Сколько существует целых чисел больших -22,9 но меньше -17 .Найти
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-22, -21, -20, -19, -18
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