Как ты думаешь для чего автор использует этот художественный прием "тучи"

Литература
Как ты думаешь для чего автор использует этот художественный прием "тучи"
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Гость:
Какой приём? Ты написала "этот"
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