14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно п...

Обществознание
14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупку в магазин и потребовали от директора принять её обратно. Правомерны ли действия родителей? Свой ответ обоснуйте, используя ссылки на действующее законодательство.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он ...
Ответить
Биология
Образ жизни прудовника безубки кальмара
Ответить
Биология
Образ жизни прудовика обыкновенного Как можно короче
Ответить
Алгебра
1. Вычислить: а) log3 1/27; б) (1/3)^2log1/3 7; в) log2 56 +2log2 12 - log2 63.
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Лес,точно терем расписной,лиловый,золотой,багряный.
Ответить