14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно п...
Обществознание
14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупку в магазин и потребовали от директора принять её обратно. Правомерны ли действия родителей? Свой ответ обоснуйте, используя ссылки на действующее законодательство.
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Гость:
Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки;
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