14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно п...

Обществознание

14-летний Пётр Иванов принимал участие в съемках рекламного ролика, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 50 тыс. Руб. На эти деньги он приобрёл дорогой мобильный телефон. Родители Петра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупку в магазин и потребовали от директора принять её обратно. Правомерны ли действия родителей? Свой ответ обоснуйте, используя ссылки на действующее законодательство.

Автор: Гость