Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 наносекунду при силе тока 32мкА(заряд електрона e=1,6. 10-19)

Физика

Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 наносекунду при силе тока 32мкА(заряд електрона e=1,6. 10-19)

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