Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 наносекунду при силе тока 32мкА(заряд електрона e=1,6. 10-19)

Физика
Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 наносекунду при силе тока 32мкА(заряд електрона e=1,6. 10-19)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=q/e=I*t/e=32*10^-6*10^-9/1,6*10^-19=2*10^5
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