Помогите решить (3685 – 2785) : 100 + 502 · 68

Математика
Помогите решить (3685 – 2785) : 100 + 502 · 68
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3685-2785=900 900:100=9 500*68=34000 2*68=136 Значит 502*68=34136 34136+9=34145 Ответ:34145
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