Чем похожи и чем отличаются числа 4и54 4и504

Математика
Чем похожи и чем отличаются числа 4и54 4и504
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Гость:
В этих числах похожа то что 4 стоит в единицах
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