У Тани было 7карандашей. Она отдала из них брату на 1 карандаш больше,чем оставила себе.Сколько карандашей осталось у Тани?
Математика
У Тани было 7карандашей. Она отдала из них брату на 1 карандаш больше,чем оставила себе.Сколько карандашей осталось у Тани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 7 к.Осталось - ? к.Отдала - ? к., на 1 к. >.,чем осталосьРешение:I способ:Допустим осталось х карандашей, тогда (х+1) карандаш, Таня отдала брату.Согласно этим данным можно составить уравнение:х+х+1=72х=7-12х=6х=6:2х=3 (к.) - осталось у Тани.х+1=3+1=4 (к.) - Таня отдала брату.II способ:1) 7-1=6 (к.)2) 6:2=3(к.) - оставила себе Таня.3) 3+1=4 (к.) - Таня отдала брату.III способ:1) 7-1=6( к.) - остаток2) 6/2=3 (к.) - оставила себе Таня.3) 3+1=4 (к.) - Таня отдала брату.Ответ: 4 карандаша Таня отдала брату и 3 карандаша оставила себе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
ДАЮ 20 БАЛЛОВ В трех фермерских хозяйствах собрали 5,22 т картофеля, причем в первом собрали на 1,13 т больше, чем во втором, а во втором – на 0,7...