У Вани было 10 ручек. сколько ручек исписал Ваня за весь год,если потом пришлось докупить 7 ручек.

Математика
У Вани было 10 ручек. сколько ручек исписал Ваня за весь год,если потом пришлось докупить 7 ручек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 ручек из подаренных исписал Ваня 7 ручек после этого исписал Ваня 10+7 = 17 ручек - всего исписал Ваня за весь год Ответ: 17 ручек
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