У Вани было 10 ручек. сколько ручек исписал Ваня за весь год,если потом пришлось докупить 7 ручек.
Математика
У Вани было 10 ручек. сколько ручек исписал Ваня за весь год,если потом пришлось докупить 7 ручек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 ручек из подаренных исписал Ваня 7 ручек после этого исписал Ваня 10+7 = 17 ручек - всего исписал Ваня за весь год Ответ: 17 ручек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения по схемам (О обозначает обращение) Брать предложения из сказок Пушкина!!! Срочно!!!
Технология