Учебный фильм длится 3/4 часа. Сколько это минут?
Математика
Учебный фильм длится 3/4 часа. Сколько это минут?
Ответ(ы):
Гость:
3/4*60=3*15=45мин 60*3:4=180:4=45мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Астры загорались ярким холодным костром рябины гнулись под тяжестью спелых ягод ??лёны озябли и пожелтели осины шелестели алыми листьями. определи ...
Математика
Русский язык
Прочитай и запиши текст вставляя недостобщие буква какрва тема текста опрелели к??кие сужествительные употребблены в формах иминительн
Математика
Туристы проехали 1/5 всего пути на поезде,1/4 на автобусе,а остальную часть пути на к??тере. какую часть пути проплыли на катере? Запиши десятичной...