Ученик аптекаря допустил ошибку и неправильно взвесил и запечатал 1 из 12 пакетико?? порошка от температуры ( все запечатанные пакетикивыглядят одинаково). За какое время минимальное количество взвешиваний на двухчашечных весах...
Математика
Ученик аптекаря допустил ошибку и неправильно взвесил и запечатал 1 из 12 пакетико?? порошка от температуры ( все запечатанные пакетикивыглядят одинаково). За какое время минимальное количество взвешиваний на двухчашечных весах без гирь ученик может найти пакетик не распечатывая и выяснить - пересыпал или недосыпал лекарства 1. 18 взвешиваний 2. 3 3. 6
Ответ(ы):
Гость:
За 3 взвешивания, но это довольно сложный алгоритм. Вступление. Сначала я расскажу, как найти 1 пакет из 3, зная, что он тяжелее (или легче) двух других. Это просто: сравниваем два пакета. Какой тяжелее, тот и неправильный. Если они равны, то неправильный - третий. Теперь сам алгоритм. Делим 12 пакетов на 3 группы по 4 пакета. 1 взвешивание. Сравниваем группы (1, 2, 3, 4) и (5, 6, 7, 8). 1) Если они равны, то все эти пакеты правильные, а неправильный среди (9, 10, 11, 12). 2 взвешивание. Сравниваем (1, 2, 3, 4) и (5, 9, 10, 11). Если они равны, то неправильный - 12, и третьим взвешиванием мы установим, тяжелее он или легче. Если они неравны, например, (5, 9, 10, 11) легче, то легче один из (9, 10, 11). И за одно взвешивание мы из 3 пакетов находим 1. Во Вступлении написано, каким образом мы это делаем. Вернемся к 1 взвешиванию. 2) Если группа (1, 2, 3, 4) < (5, 6, 7, 8). Тогда в группе (9, 10, 11, 12) все пакеты - правильные. И либо один из (1, 2, 3, 4) легче, либо один из (5, 6, 7, 8) тяжелее. 2 взвешивание. Сравниваем (1, 2, 3, 5) и (4, 10, 11, 12) Если они равны, то 1, 2, 3, 4, 5 нормальные, а один пакет из (6, 7, 8) - тяжелее, чем надо. За 1 взвешивание мы его находим. Если (1, 2, 3, 5) легче, то 5 нормальный, а один из (1, 2, 3) легче. Опять-таки, за 1 взвешивание мы его находим. Если (1, 2, 3, 5) тяжелее, то или 4 легче, или 5 тяжелее, чем надо. Сравнив 4 с любым нормальным пакетом, мы это выясним. 3) Если при 1 взвешивании получилось (1, 2, 3, 4) > (5, 6, 7, 8) - это тоже самое, что 2) случай, но все знаки будут наоборот. 4) И, наконец, самое вкусное. Можно найти неправильный пакет даже из 13 пакетов! Откладываем 13-ый пакет в сторону, а с остальными 12 работаем по описанному алгоритму. Если мы находим неправильный пакет, то нам повезло. А если все три взвешивания дадут равенство, то неправильный 13. Но тогда мы уже не сможем определить, легче он или тяжелее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Добрый день , помогите пожалуйста составить вопросы к двум предложениям с what? where? why? when? hwo? 1. His parents watched tv yesterday evening....
Математика
Приведите дробь 5/9 к знаменателю 36 , а дробь 56/105 к знаменателю 15 РЕБЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ??АДО СДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика