Ученик взял в библиотеке книгу. В течение 8 дней он прочитал половину книги, читая ??жедневно по 12 страниц. Чтобы прочитать книгу к сроку, он стал прочитать ежедневно на 4 странице больше. На сколько дней ученик взял книгу в б...

Математика

Ученик взял в библиотеке книгу. В течение 8 дней он прочитал половину книги, читая ??жедневно по 12 страниц. Чтобы прочитать книгу к сроку, он стал прочитать ежедневно на 4 странице больше. На сколько дней ученик взял книгу в библиотеке?

Автор: Гость