Ученик взял в библиотеке книгу. В течение 8 дней он прочитал половину книги, читая ??жедневно по 12 страниц. Чтобы прочитать книгу к сроку, он стал прочитать ежедневно на 4 странице больше. На сколько дней ученик взял книгу в б...
Математика
Ученик взял в библиотеке книгу. В течение 8 дней он прочитал половину книги, читая ??жедневно по 12 страниц. Чтобы прочитать книгу к сроку, он стал прочитать ежедневно на 4 странице больше. На сколько дней ученик взял книгу в библиотеке?
Ответ(ы):
Гость:
1) 8*12=96 страниц (это половина книги) 2) 12+4 = 16 страниц в день 3) 96/16=6 (за 6 дней он дочитал книгу) 4) 8+6=14 дней (на 14 дней он взял книгу)
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