Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста

Математика

Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста

Автор: Гость