Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста

Математика
Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 варианта на каждого человека Даша Коля Витя Даша Витя Коля и тд. меняй только первое имя Витя Даша Коля Витя Коля Даша Коля Даша Витя Коля Витя Даша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите область определения функции: 1)у=√(х-3)(х+1) 2)у=√(2х-1)(х+4)
Ответить
Химия
Дано: AlCl3, NaOH получить Al(OH)3
Ответить
Математика
Упростите данные выражения 573(2,4) ; 574(2,4).
Ответить
Українська мова
Прислів'я з прислівниками-синонімами
Ответить
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа,другой-6 часов.Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго самолёта
Ответить