Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста
Математика
Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 варианта на каждого человека Даша Коля Витя Даша Витя Коля и тд. меняй только первое имя Витя Даша Коля Витя Коля Даша Коля Даша Витя Коля Витя Даша
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