Угол MOK равен 120гр внутри угла проведен луч OD.,Угол MOD больше угла DOKна 50гр Сколько г??адусов содержет угол DOK
Математика
Угол MOK равен 120гр внутри угла проведен луч OD.,Угол MOD больше угла DOKна 50гр Сколько г??адусов содержет угол DOK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+50=120 2х=70 х=35 DOK=35+50=85 гр
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