Уйгуры было 30 солдатиков он положил в коробку 2 солдатика остальных оставил под ровно в 4 ряда сколько рядов у него получилось
Математика
Уйгуры было 30 солдатиков он положил в коробку 2 солдатика остальных оставил под ровно в 4 ряда сколько рядов у него получилось
Ответ(ы):
Гость:
7 рядов, 30-2=28(с)-осталось 28:4=7(р) получиться Ответ: 7 рядов
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