Уйгуры было 30 солдатиков он положил в коробку 2 солдатика остальных оставил под ровно в 4 ряда сколько рядов у него получилось

Математика

Уйгуры было 30 солдатиков он положил в коробку 2 солдатика остальных оставил под ровно в 4 ряда сколько рядов у него получилось

Автор: Гость