Указать части речи в предложении:Дятла называют лесным доктором.Он достает из глубины дерева вредителей леса.

Русский язык
Указать части речи в предложении:Дятла называют лесным доктором.Он достает из глубины дерева вредителей леса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дятла(существительное) называют(глагол) лесным(прилагательное) доктором(существительное.) Он(местоимение) достаёт(глагол) из(предлог) глубины(существительное) дерева(существительное) вредителей(существительное) леса(существительное).
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