Поиграем Запиши как можно больше имён прилагательных К данным именам существительным Выдели окончания имен прилагательных

Русский язык

Поиграем Запиши как можно больше имён прилагательных К данным именам существительным Выдели окончания имен прилагательных

Автор: Гость