Поиграем Запиши как можно больше имён прилагательных К данным именам существительным Выдели окончания имен прилагательных
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Поиграем Запиши как можно больше имён прилагательных К данным именам существительным Выдели окончания имен прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
Дядя Федор- умный, воспитанный, маленький, Шарик- обидчивы ,любящий, бережный ,умный Кот Мотроскин -умный, бережливый,строгий, обидчивый Почтальон Печкин - злой, усатый, наглый Мама Дяди Федора умная, красивая,высокая, бережливая
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