Помогите!!! Решите уравнение: ||х| - 12|= 9
Математика
Помогите!!! Решите уравнение: ||х| - 12|= 9
Ответ(ы):
Гость:
||x|-12|=9 x+12=9 x=9-12 x=-3
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