Магазин продал в первый день 72 кг яблок а во второй 56кг во второй день продано на 2 ??щика меньше чем в первый день сколько ящиков яблок продали в каждый день,

Математика

Магазин продал в первый день 72 кг яблок а во второй 56кг во второй день продано на 2 ??щика меньше чем в первый день сколько ящиков яблок продали в каждый день,

Автор: Гость