Магазин продал в первый день 72 кг яблок а во второй 56кг во второй день продано на 2 ??щика меньше чем в первый день сколько ящиков яблок продали в каждый день,

Математика
Магазин продал в первый день 72 кг яблок а во второй 56кг во второй день продано на 2 ??щика меньше чем в первый день сколько ящиков яблок продали в каждый день,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72-56=16(кг) - это яблоки, в 2-х ящиках. Значит в 1 ящике 16:2=8(кг) Тогда в первый день продали  72:8=9(ящиков) во второй день 56:8=7(ящиков)
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